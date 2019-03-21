العدل تتوعد المتورطين في رعي أو إتلاف النباتات البرية المحمية بالعقوبة

المواطن - الرياض

حذرت وزارة العدل من خطورة إتلاف النباتات المحمية، سواء بالاحتطاب أو الرعي أو القطع والحصد أو التشويه أو الاستئصال، ومن يثبت تورطه في أي من تلك المخالفات سيكون عرضة للعقوبة الرادعة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن المخالفة تعرض الشخص لعقوبة واحدة أو أكثر من ست عقوبات، وهي: تغريمة بـ50 ألف ريال، والسجن مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ثم مصادرة المركبة والوسيلة التي استخدمت لارتكاب المخالفة نفسها.

وجاء ضمن العقوبات: تحميل المخالف كلفة إعادة تأهيل المنطقة المتضررة، مضاعفة عقوبة الغرامة أو السجن في حال تكرار ارتكاب المخالفة نفسها، وأخيراً نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف، وذلك كله وفق المواد (١٢، ١٣، ١٤) من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية.

وأشارت وزارة العدل، إلى أن المحاكم الجزائية هي من تختصّ بإصدار عقوبتَي السجن والمصادرة حال اقتران ارتكابها بمقاومة قوة الحماية.