العدل تناقش دور التحول الرقمي في تفعيل مهام فروع الوزارة
توجيه برفع مستوى الخدمات لتحقيق رضا المستفيدين

العدل تناقش دور التحول الرقمي في تفعيل مهام فروع الوزارة

2019/03/03
الساعة 1:22 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
2130
0
طباعة
المواطن - الرياض

ناقش نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف مع مديري فروع الوزارة بديون الوزارة، عمل الفروع والهيكل التنظيمي المقترح المؤقت.

وبحث معاليه مع المجتمعين دور التحول الرقمي في تقليص أعمال الإدارات والأقسام، إضافة إلى تفعيل دور فروع الوزارة بما يتعلق بالجانب التنفيذي والرقابي والإداري، ومتابعة كامل احتياجات المحاكم وكتابات العدل.

وأكد السيف على ضرورة مواكبة ما تشهده الوزارة من تطور على مستوى الجهات الحكومية الأخرى، والسباق مع الوقت في الإنجاز.

ووجه معالي نائب الوزير مديري الفروع برفع تقارير عن أوضاع المحاكم وكتابات العدل بخصوص مكان استقبال المراجعين، وتهيئة مكاتب الاستقبال بما يتوافق مع مستوى الخدمات وبما يحقق رضا المستفيدين.

واستمع السيف إلى ملاحظات ومقترحات مديري الفروع، وناقشها لإيجاد الحلول المناسبة وتفعيلها.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم