العدل تناقش دور التحول الرقمي في تفعيل مهام فروع الوزارة

المواطن - الرياض

ناقش نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف مع مديري فروع الوزارة بديون الوزارة، عمل الفروع والهيكل التنظيمي المقترح المؤقت.

وبحث معاليه مع المجتمعين دور التحول الرقمي في تقليص أعمال الإدارات والأقسام، إضافة إلى تفعيل دور فروع الوزارة بما يتعلق بالجانب التنفيذي والرقابي والإداري، ومتابعة كامل احتياجات المحاكم وكتابات العدل.

وأكد السيف على ضرورة مواكبة ما تشهده الوزارة من تطور على مستوى الجهات الحكومية الأخرى، والسباق مع الوقت في الإنجاز.

ووجه معالي نائب الوزير مديري الفروع برفع تقارير عن أوضاع المحاكم وكتابات العدل بخصوص مكان استقبال المراجعين، وتهيئة مكاتب الاستقبال بما يتوافق مع مستوى الخدمات وبما يحقق رضا المستفيدين.

واستمع السيف إلى ملاحظات ومقترحات مديري الفروع، وناقشها لإيجاد الحلول المناسبة وتفعيلها.