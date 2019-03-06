العمل توضح حقيقة المهن التي يرفضها المواطنون

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما تم تداوله على لسان وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية خلال مشاركته في ندوة جمعية الاقتصاد يوم الاثنين الماضي، حول أن رفض أبناء المجتمع للكثير من المهن لأسباب غير منطقية يعتبر أكبر عقبة تواجه التوسع في التوطين.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن وكيلها خلال معرض حديثه وفي رده على سؤال حول ثقافة العمل وعدم إقبال الشباب على بعض الوظائف، أكد أن الوزارة تأخذ في الحسبان المواءمة بين الباحث عن عمل والوظيفة، كما تهتم بتوعية وتثقيف الباحثين عن عمل.