العموم البريطاني يصوت على الخروج مجددًا .. الثلاثاء
الانفصال دون اتفاق أو تأجيل العملية برمتها

العموم البريطاني يصوت على الخروج مجددًا .. الثلاثاء

2019/03/07
الساعة 4:13 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني إن أعضاء المجلس سيصوتون على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي المعدل للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 12 مارس الجاري.

وتطلب ماي إدخال تعديلات على اتفاقها بعدما رفضه البرلمان بأغلبية كبيرة في يناير الماضي.

وإذا رُفض الاتفاق مجددا، فقد قالت ليدسوم إنها ستصدر بياناً في تلك الحالة يحدد إطارا زمنيا لتنفيذ تعهد ماي بإتاحة المجال أمام البرلمان في الأسبوع المقبل للتصويت على الانفصال عن الاتحاد دون اتفاق يوم 29 مارس أو تأجيل العملية برمتها.



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