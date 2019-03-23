الـVAR قتل أحلام الزعيم في لقاء الهلال ضد أحد

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في فخ التعادل السلبي في مباراة الهلال ضد أحد، اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ولم تدم فرحة الزعيم بإحراز الهدف الأول في مباراة الهلال ضد أحد عبر المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو، ولكن تقنية الـVAR ألغت الهدف بعد متابعة الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان للعبة، والتي كانت في الأصل رمية تماس لم تُحتسب لمصلحة فريق الهلال.

الحظ عاند الهلال:

وشهدت مباراة الهلال ضد أحد، محاولات هجومية عديدة من قبل أزرق العاصمة، ولكن الحظ لم يُحالفه لافتتاح النتيجة وتسجيل الهدف الأول في المباراة.

ونجح نادي أحد في خطف تعادل ثمين يُجنبه الخسارة، خاصة أن مباراة الهلال ضد أحد شهدت فرصًا خطيرة للهلال كانت ستُهدي له النقاط الثلاث في أي وقت من عمر المباراة.

ويذكر أن الناقد الرياضي سعود الصرامي قال قبل إقامة مباراة الهلال ضد أحد، بأن أي لاعب من فريق أحد يُحرز هدف الفوز في شباك الهلال فسيحصل على مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف ريال.

وبعد نهاية مباراة الهلال ضد أحد، أصبح رصيد الهلال 57 نقطة في المركز الأول وبفارق نقطتين عن نادي النصر صاحب المركز الثاني، أما نادي أحد فأصبح رصيده 15 نقطة في المركز السادس عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويذكر أن الزعيم وبعد تعادله في مباراة الهلال ضد أحد، سيواجه فريق النصر في ديربي العاصمة الرياض يوم الجمعة المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

ويسعى الهلال لتعويض التعادل في مباراة الهلال ضد أحد بالفوز على جاره النصر للابتعاد بصدارة الدوري السعودي بفارق خمس نقاط عن أصفر العاصمة.

وكانت مباراة الهلال ضد أحد، أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

واستفز الحارس عبدالله العويشير، حارس أحد، جماهير الهلال بعد التعادل السلبي في مباراة الهلال ضد أحد، حيث احتفل بالتعادل مُقلدًا حركة الدودة.