القرني: هدف السومة رائع.. وكنا الأحق بالفوز ضد #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أكد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فواز القرني أن نتيجة التعادل أمام الأهلي إيجابية، ولكن العميد كان يستحق الفوز، نظرًا لأدائه المميزة في اللقاء.

ولعب الأهلي والاتحاد بالأمس في الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم العميد عن طريق رومارينهو، قبل أن يُسجل عمر السومة هدف التعادل بشكل رائع.

وعلق حارس مرمى نادي الاتحاد على هدف عمر السومة خلال تصريحاته لقناة KSA SPORTS قائلًا: “هدف من أروع الأهداف، التي تم تسجيلها في الدوري، هدف رائع ويحق للسومة الفرحة بهذا الهدف”.

وأضاف فواز القرني تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “مباراة الأهلي والاتحاد انتهت بالتعادل وأعتقد أن هذه النتيجة غير منصفة لنا، ولكن الحمد لله”.

وتابع القرني تصريحاته قائلًا: “لا أحب الحديث عن المدربين السابقين، كل مدرب له طريقة لعبه الخاصة به، هدف المدرب التشيلي سييرا الهجوم، وأعتقد ظهر الاتحاد بشجاعة أكثر، وظهرنا بصورة ممتازة ضد الأهلي وكنا الأحق بالفوز”.

وأشاد فواز القرني بجماهير نادي الاتحاد خلال مباراة الأهلي بالأمس، مؤكدًا أنهم كانوا الأكثر تشجيعًا، ما ساعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعميد على تقديم أداء جيد والظهور بشكل لائق.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ14 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الأهلي لـ37 نقطة في المركز الخامس.