المراعي وسابك بقائمة أفضل 100 شركة تنافسية في العالم

المواطن - الرياض

دخلت شركتان سعوديتان في قائمة أفضل 100 شركة تنافسية في العالم” وفق تقرير صادر من شركة “بوسطن كونسلتنج جروب” الأمريكية.

وانضم “للمراعي” و”سابك” في هذه القائمة 11 شركة أخرى من الشرق الأوسط من دول مصر والإمارات وتركيا.

وبحسب التقرير فإنه تم استخدام معايير كمية ونوعية لإدراج الشركات العالمية في قائمة “أفضل 100 شركة تنافسية في العالم”، ومن بين ذلك أن لا تقل العوائد السنوية لهذه الشركات عن مليار دولار، وأن يتجاوز عدد موظفيها الألف موظف، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو تفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي في أسواقها المحلية أو متوسط القطاع، وأن تتجاوز هوامش الربح لديها قبل الفوائد والضرائب متوسط القطاع.

كما كان من بين المعايير المستخدمة لفرز الشركات في القائمة حجم ونوعية وجودها خارج بلدها الأم، إذ لا بد أن تزيد نسبة المبيعات العالمية عن 10% أو 500 مليون دولار عبر عمليات الاندماج والاستحواذ الدولية.

وجاء في التقرير أن الشركات في الشرق الأوسط المنضمة إلى القائمة حققت إنجازات استثنائية على أكثر من صعيد لاسيما في تحقيق النمو والأرباح وبناء قيمة استثنائية لحملة الأسهم، خاصة عند مقارنتهم بنظرائهم المحليين والعالميين بالأسواق المتقدمة.

وأشار التقرير إلى أن لشركات الواردة بقائمة “أفضل 100 شركة تنافسية في العالم” معدل نمو أكبر من شركات مؤشرات S&P 500 وMSCI للأسواق الناشئة.

من جانبه قال عبدالله العتيبي مدير العلاقات بشركة المراعي إن دخول الشركة لهذه القائمة الشهيرة جاء نتيجة لإرث طويل من الالتزام بمعايير الجودة.

وأضاف العتيبي أن اختيار المراعي بجانب سابك كشركتين سعوديتين وحيدتين في هذه القائمة يضيف مسؤوليات جديدة على العاملين في الشركة للبقاء تحت مظلة رضا وثقة المستهلك.

جدير بالذكر أن شركة المراعي التي تأسست عام 1977م تعد أكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً في العالم، وتم إدراجها كمساهمة عامة في سوق الأسهم السعودية في العام 2005م، وتصدر منتجاتها إلى دول الخليج وبعض الدول العربية عبر أسطول نقل يعد الأكبر في الشرق الأوسط.