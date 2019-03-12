المعرض الدولي للطيران .. طريق المملكة نحو المنافسة العالمية

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

سلطت شبكة CNN الأمريكية الضوء على مساعي المملكة لتطوير صناعة الطيران والتواجد بقوة على الساحة الدولية كمنافس قوي وسوق نابض بالحياة يستوعب التطوير بشكل واضح.

المعرض الجوي الدولي

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى استضافة السعودية أول معرض جوي دولي لها في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحويل شركة الطيران الوطنية إلى لاعب عالمي، وهو الأمر الذي بدا من الواضح أنه هدف رئيسي لخطة التطوير التي بدأتها السعودية منذ أعوام قليلة.

وبينت أن المعرض الذي ينطلق اليوم، شهد إدراج العشرات من الشركات العالمية في قائمة العارضين، منها بوينغ وإيرباص ورايثيون وتايلز وغيرها.

المعرض الدولي الأول للطيران في السعودية، سيعقد في الثمامة برعاية شركة بوينغ في الفترة من 12 وحتى 14 مارس الجاري، وذلك استمرارًا للشراكة الطويلة بين الجانبين.

سوق نابض بالحياة

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن المملكة لديها بالفعل سوق سفر جوي نابض بالحياة، حيث يخدم 27 مطارًا سكانها الذين يزيد عددهم على 30 مليونًا، بالإضافة إلى حشود الحجاج الذين يسافرون إلى البلاد كل عام لزيارة أقدس مواقع الإسلام.

وتتمتع البلاد بطموحات كبيرة لصناعة الطيران لديها بموجب خطة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

وأكدت أن ولي العهد يريد أن تصبح الخطوط الجوية للبلاد، والمعروفة أيضًا باسم “السعودية”، شركة طيران دولية قادرة على منافسة الخطوط الجوية العالمية.