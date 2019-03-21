المملكة تستعد لاستقبال زائر ربيعي شتوي خلال أيام وكراني يكشف التفاصيل

المواطن - الرياض

توقع خبير الأرصاد والطقس حسن كراني، عدم استقرار الأحوال الجوية على بعض مناطق المملكة.

وقال كراني: يُحتمل عدم استقرار الطقس على الوسط، والشرق وشرق الشمال، مع سماء غائمة جزئيًا وحالة مطرية مع نشاط سطحي واحتمالية تدهور رؤية، متابعًا أن الحالة يصحبها طقس غائم جزئيًا على القطاع الغربي مع فرصة ممطرة ورياح نشطة.

ولفت كراني إلى أن الكتلة الدافئة سيتم تراجعها يوم 24 مارس الجاري لاستقبال زائر ربيعي شتوي فجر 25 مارس لتبدأ حالة عدم استقرار عام.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس، سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، والجوف، والحدود الشمالية، وكذلك على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.