المملكة في قائمة الدول الكبار.. قوة وتأثير في الإقليم والعالم

المواطن - الرياض

جاء اختيار المملكة كتاسع أقوى دول في العالم، ضمن تصنيف مجلة “يو إس نيوز آند ورلد ريبورت” الأمريكية، تأكيداً لما تمتلكه الدولة السعودية من ثقل وقوة وتأثير في الإقليم والعالم.

يذكر أن المملكة الدولة الوحيدة من دول الشرق الأوسط التي اقتحمت قائمة الـ 10 الكبار ضمن أقوى دول العالم ضمن تأثيراتها السياسية والمالية، وهو ما يؤكد مكانتها العالمية.

قيادة العالمين العربي والإسلامي

ويؤكد المراقبون أن المملكة تثبت يوما بعد يوم، أنها قادرة على قيادة العالمين الإسلامي والعربي بما تملكه من قوة وأهمية وتأثير على المستوى الدولي.

ويعكس اختيار السعودية في قائمة أقوى 10 دول في العالم، نجاحها في تشكيل التحالفات الإقليمية والإسلامية والدولية، وأنها حليف موثوق فيه لدى دول العالم.

مواجهة التحديات والأزمات

كما أن وجود السعودية في قائمة الدول العشر الكبار، دليل على تقدير مساعيها وأخذها زمام المبادرة في مواجهة الكثير من التحديات الأمنية ومجابهة العديد من الأزمات الاقتصادية في المنطقة والعالم.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية حلت، ضمن قائمة أكثر الدول قوة على مستوى العالم لعام 2019، والذي تقيمه مجلة “يو إس نيوز آند ورلد ريبورت” الأمريكية العريقة، والتي تمتلك تاريخًا يمتد لأكثر من 85 عامًا.

وحسب التصنيف جاءت المملكة في المرتبة التاسعة في التصنيف العالمي، حيث تتمتع الرياض بتأثير قوي وكبير على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

واحتلت الولايات المتحدة كعادتها صدارة التصنيف العالمي، يليها منافستها السياسية الكبرى روسيا، ثم الصين في المركز الثالث، وجاءت ألمانيا رابعًا وبريطانيا خامسًا وفرنسا سادسًا واليابان سابعًا.

وتقدمت المملكة شقيقتيها العرب الإمارات والعراق، حيث جاءت الأولى في المركز الحادي عشر خلف كوريا الجنوبية، فيما حلَت بلاد الرافدين في المركز التاسع عشر خلف إيطاليا، فيما جاءت قطر في المركز قبل الأخير بالقائمة التي ضمت 25 دولة على مستوى العالم، متفوقة على بلجيكا صاحبة المركز الأخير.

بينما حلت باكستان في المركز 22 خلف السويد، كما جاءت تركيا في المرتبة 16 خلف أستراليا، ومتفوقة على الهند التي حلت في المركز 17.