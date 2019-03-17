النصر والوحدة .. لافتة تُثير الجدل وحمدالله يرد عليها

المواطن - محمد سمعه

نجح النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله في التألق بصورة لافتة للأنظار في مباراة النصر والوحدة والتي أقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وشهدت مباراة النصر والوحدة تألقاً كبيراً من اللاعب عبد الرزاق حمدالله والذي نجح في إحراز أربعة أهداف في مباراة العالمي ليتصدر قائمة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ويذكر أن عدسات الكاميرا في مباراة النصر والوحدة التقطت لافتة غريبة لأحد الجماهير في المباراة مكتوب عليها: هدف حمدالله صحيح هههههههههه.

وحرص اللاعب عبد الرزاق حمدالله للرد على لافتة مباراة النصر والوحدة قائلًا: إذا كانوا يريدون احتساب الهدف فأهلا وسهلًا وإذا كانوا يريدون إلغاءه فلا مشكلة سأسجل أهدافًا أخرى.

ويذكر أنه قبل إقامة مباراة النصر والوحدة، كان المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس مدرب الاتفاق قال بأنه لم يصدق احتساب الهدف الثالث للعالمي في شباك الاتفاق والذي سجله حمدالله، مضيفًا أن الهدف كان غير صحيح.

وبعد نهاية مباراة النصر والوحدة، أصبح رصيد النصر 55 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

ويستعد العالمي بعد الفوز الكبير في مباراة النصر والوحدة، لمواجهة جاره نادي الهلال في ديربي الرياض بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري.

وقبل إقامة مباراة النصر والوحدة، كانت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت رفض احتجاج نادي الهلال والذي تقدم به ضد نادي الوحدة بسبب إشراك فرسان مكة للاعب محمد القرني في مباراة الهلال والوحدة والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري.

وكان اللاعب حمدالله أكد بعد الفوز برباعية في مباراة النصر والوحدة، أن العالمي سيقاتل خلال المباريات المتبقية في بطولة الدوري من أجل الفوز باللقب، مضيفًا أن النصر سيبحث عن الفوز على الهلال فقط.

ونجح العالمي في الثأر والفوز برباعية في مباراة النصر والوحدة، بعد الخسارة من الوحدة في الثاني من ديسمبر الماضي بثنائية مقابل هدف على ملعب الملز.