النقل الخارجي مطلب الجميع .. هل يكون الخميس يوم السعد للمعلمين والمعلمات؟

المواطن - الرياض

طالب معلمون ومعلمات بالسماح لهم بالنقل الخارجي، خاصةً بعد تزايد أعداد المتقدمين والمتقدمات ممن بلغت خدمتهم 20 عامًا واستحقوا الاستثناء من شرط سنة التقديم.

وناشدوا وزير التعليم حمد آل الشيخ بالتدخل وفتح باب النقل الخارجي لهم بعد المعاناة التي يتعرضون لها، لتكون حركة قوية يتذكرون بسببها الوزير بكل خير، مع عدم الانفراد بتخصص معين؛ لأن هناك تخصصات عديدة تُظلم في حركة النقل الخارجي مثل الاجتماعيات والعلوم.

خميس الحسم:

يذكر أن وزارة التعليم حددت موعد إعلان حركة النقل الخارجي يوم 7 رجب الموافق الخميس المقبل، كما سيتم استقبال الاعتراضات على الحركة لمدة 10 أيام، وسيتم اعتماد الحركة وتبليغ نتائجها لإدارات التعليم في 27 رجب، فيما سيتم فتح النظام لإدخال رغبات المنقولين خارجيًّا خلال الفترة من 2 إلى 6 شعبان.

وتمنى المعلمون والمعلمات أن يكون الخميس المقبل موعد إعلان حركة النقل الخارجي هو يوم السعد بالنسبة لهم ويحقق رغباتهم في النقل، خاصةً وأن هذا الأمر أنهكهم نفسيًّا وجسديًّا وماديًّا، ويريدون أن ينالوا الاستقرار في حياتهم المقبلة وتعويض سنوات الانتظار.

دعوات وأمنيات:

ودعا بعض المعلمين بقولهم: اللهم حرك أرقامنا وصفر رغباتنا وقرب مسافاتنا.. ربي كن للمعلمين والمعلمات.. المغتربين والمغتربات.. المهاجرين والمهاجرات التاركين أهلهم وأطفالهم وأزواجهم والتاركات، والسالكين الطرق والسالكات في ليل ونهار وسيل وأمطار. ووادي وجبال وبر وبحار.. من لنا غيرك؟!”.

ورأوا أن نسبة النقل ضعيفة خلال الثلاث سنوات الماضية والأرقام تتزايد، وسوف تتفاجأ التعليم خلال السنوات المقبلة بأن عدد الذين يطالبون بالنقل الخارجي سيصل إلى 200 ألف معلم ومعلمة، مشددين على ضرورة أن تتدخل التعليم بتقليص الأعداد قبل أن يزداد الوضع صعوبة عليها وعلى المعلمين والمعلمات.