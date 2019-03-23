الهلال يُحفز الجماهير لشراء التذاكر: #محيط_الرعب يكتمل بحضوركم

المواطن - مروة نبيل

حفز نادي الهلال جماهيره لحضور مباراته ضد أُحد التي ستُقام، مساء اليوم السبت، في محيط الرعب ضمن منافسات الجولة الـ24 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، صورًا لمدرجات ملعب محيط الرعب قبل مباراة أُحد اليوم، مُشيرًا إلى أنه سيتم بيع المتبقي من تذاكر الدرجة الموحدة لمباراة الزعيم ضد أُحد اليوم.

وتابع حساب الزعيم الرسمي على “تويتر”، رسالته للجماهير قبل مباراة الهلال ضد أُحد اليوم، قائلًا: “بداية من الساعة 5:30 عبر منفذ بيع رقم 1 في محيط الرعب .. بحضوركم يكتمل جمال المدرج”..

وكانت شركة صلة قد طرحت تذاكر مباراة الهلال ضد أُحد بالأسعار التالية، 30 ريالًا الموحدة عائلات وأفراد، 75 ريالًا موحدة الواجهة “F-D”، موحدة الواجهة “E”، 400 ريال منصة عائلات، 600 ريال منصة أفراد، و1200 ريال منصة بلاتيني.

ويسعى الزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، والفوز في مباراة الهلال وأُحد اليوم لزيادة الفارق بينه وبين النصر أقرب ملاحقيه، فيما يأمل الفريق الأحدي تحقيق نتيجة إيجابية، للابتعاد عن المركز الأخير الذي يُلازمه هذا الموسم.

وقبل مباراة الهلال ضد أُحد اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 56 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأُحدي الترتيب برصيد 14 نقطة