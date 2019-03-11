الوحدة ضد الاتحاد .. سييرا يدفع بالقوة الضاربة للعميد

المواطن - محمد سمعة

كشف المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لنادي الاتحاد عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: سعود عبد الحميد، أحمد عسيري، زياد الصحفي، ماثيو جورمان.

في خط الوسط: خالد السميري، سيكو سانوجو، كارلوس فيلانويفا، فهد المولد.

في خط الهجوم: عبد العزيز البيشي، ناصر الشمراني.

ويذكر أن نادي الاتحاد سيحل ضيفًا على فريق الوحدة على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في الإمارات، حيث يأمل الاتحاد في مواصلة مشواره المميز وتحقيق الفوز الثاني على التوالي في دوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد فاز في الجولة الأولى على فريق الريان القطري بخماسية مقابل هدف، بينما خسر نادي الوحدة من فريق لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بثنائية دون رد.

وتمكن الاتحاد قبل مواجهة فريق الوحدة من الفوز على فريق الفيحاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر المسابقة.