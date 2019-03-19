الوحدة يكشف حقيقة رغبته في التعاقد مع مدرب #الهلال السابق

المواطن - محمد سمعه

كشف عبدالله خوقير، نائب رئيس نادي الوحدة، حقيقة اهتمام فريقه بالتعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال؛ لخلافة المدرب المصري أحمد حسام ميدو.

وقال عبدالله خوقير في تصريحات لبرنامج الوقت الأصلي: المدرب الجديد سيصل خلال يومين وعبر المركز الإعلامي سيتم الإعلان عنه، ونحن في الوحدة لدينا تنظيم في كل شيء، واسم جورجي جيسوس غير مطروح نهائيًّا.

وأضاف عبدالله خوقير: جمهور الوحدة لدينا خط أحمر، والخطأ الذي حصل والإساءة جاءت من حساب موثوق، ونتمنى أن يكون الحساب كان خارج سيطرة ميدو، لكن الخطأ جسيم.

وأكمل نائب الوحدة حديثه قائلًا: ما حدث في الوحدة إلا كل خير، وكابتن ميدو قدم معنا لقاءات وحضورًا جيدًا وأداء فنيًّا رائعًا جدًّا جدًّا.

واختتم خوقير حديثه قائلًا: الوحدة هي التي رجعت الدوري هذا الموسم، وتعادلنا مع الهلال وخسرنا من النصر، ونحن راضون عن المستوى بنسبة 70%.

وكان مجلس إدارة الوحدة أعلن أمس الثلاثاء إقالة المدرب ميدو، بعد سبّه لأحد مشجعي الوحدة عبر تويتر بعد أن طالبه الأخير بالاستقالة والرحيل عن تدريب فرسان مكة عقب الخسارة برباعية من نادي النصر يوم السبت الماضي في الدوري.