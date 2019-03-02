الوحدة يهدد #الباطن وفرصة ذهبية لـ #الفيحاء بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تُختتم اليوم مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الباطن والوحدة والتي تُقام على ملعب الباطن في تمام الساعة الـ3:50 عصرًا بتوقيت المملكة.

ويذكر أن نادي الوحدة سيدخل مباراة الباطن منتشيًا بالفوز الكبير الذي حققه على حساب أُحد برباعية مقابل هدف في الجولة الحادية والعشرين.

بينما يأمل الباطن في أن يعود لنغمة الانتصارات، بعد هزيمته الكبيرة من التعاون برباعية مقابل هدف في الجولة الماضية.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الحزم والفيحاء وتُقام على ملعب نادي الحزم في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.

ويملك نادي الفيحاء فرصة ذهبية للصعود إلى المركز الثالث عشر على حساب فريقي الباطن والاتحاد، إذا نجح في الفوز على الحزم في مباراة اليوم.

وكان الفيحاء خسر في الجولة الـ21 من نادي النصر بهدف دون رد، بينما تعادل الحزم مع الاتفاق بهدف لكل فريق في الجولة الماضية.

ويذكر أن مباريات أمس في الدوري كانت انتهت بالتعادل السلبي بين القادسية والرائد، وفوز الهلال على الفيصلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما تعادل الأهلي مع الاتحاد بهدف لكل فريق.