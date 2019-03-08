الوليد بن طلال: روتانا جامعة لتخريج الشخصيات القيادية لخدمة المملكة

المواطن - الرياض

صرح الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة روتانا القابضة، أن روتانا تخرّج رجالًا قياديين يخدمون المملكة في كافة المجالات، ضاربًا المثال على ذلك بتركي الشبانة، الذي أصبح وزيرًا للإعلام، وسالم الهندي وكذلك تركي العجمة وأحمد العرفج، مشددًا على أن روتانا خليجية وكل قنوات روتانا مسخّرة لخدمة المملكة ولرفع لواء وراية المملكة في كل مكان في العالم.

وأشار إلى أن معظم قراراته الشخصية والعملية يتخذها في البرّ خلال ممارسته لرياضة المشي، داعيًا السعوديين والسعوديات لممارسة الرياضة، مؤكدًا على دعمه للأمير خالد بن الوليد بن طلال، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية في نشر ممارسة الرياضة في المجتمع.

وأضاف ابن طلال: “الدولة- وبحمد الله- تقوم بأشغال كبرى على الصعيد الاقتصادي والمالي والاجتماعي والترفيهي وحتى الرياضي الآن، ولا شك أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يقومان بنهضة كبيرة في المملكة، ونحن ندعمهما بكل ما لدينا من قوة، وتحديدًا فيما يتعلق برؤية مستقبل المملكة 2030”.

وحول المنافسة على لقب الدوري السعودي، أوضح الوليد بن طلال أن المنافسة شرسة الآن بين الخصمين اللدودين فريقي الهلال والنصر، وإن كان الهلال يتعدى النصر بست نقاط، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الهلال أقرب للقب هذا الموسم، ولكنه في الوقت ذاته أكد أن الكرة مستديرة، ولن يعرف البطل إلا في نهاية الدوري.

جاء ذلك، خلال لقاء أجراه الإعلامي أحمد العرفج ضمن فقرته المشي مع العرفج في حلقة ببرنامج “يا هلا”، الذي يعرض يوميًّا على شاشة روتانا خليجية، ويناقش البرنامج أبرز القضايا اليومية التي تشغل بال المواطن السعودي خاصة والمجتمع العربي بشكل عام، ويطرح أهم المواضيع الاجتماعية والإنسانية ويحاول معالجتها.