اليوم .. ختام مباريات الجولة الـ 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تُختتم اليوم السبت مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ويذكر أن الباطن سيواجه الوحدة في تمام الساعة الـ 3:50 عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب نادي الباطن.

بينما ستكون المباراة الثانية بين فريقي الحزم والفيحاء، حيث تبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب نادي الحزم.

جدير بالذكر أن الرائد كان تعادل بدون أهداف مع نادي القادسية، ونجح نادي الهلال في الفوز على الفيصلي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل السلبي، أمام نادي الاتحاد في لقاء أقيم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ويذكر أن نادي الهلال يحتل المركز الأول حاليًا برصيد 55 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

أما نادي الشباب فيتواجد في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بينما يحتل النادي الأهلي المركز الخامس برصيد 37 نقطة.

ستنطلق مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في السابع من مارس الجاري.