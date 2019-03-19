بشهادة الخبراء.. المملكة عملاق اللوجيتستيات في المنطقة قريباً

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

خلال الجلسة الافتتاحية في قمة القادة في مجال اللوجستيات، أكد أولاف شيرمير، المدير الأول لممارسة المنتجات والخدمات الاستهلاكية والصناعية “PwC”، أن المملكة تقترب بقوة لتكون عملاق المجالات اللوجيستية في المستقبل القريب داخل المنطقة.

وقال شيرمير: “مع زيادة الاستثمار في البنية التحتية في المملكة ضمن خطط رؤية 2030، ستعتلي المملكة صدارة الدول اللوجيستية في المنطقة”.

وأضاف شيرمير: “كان ميناء الملك عبد الله ثامن أسرع ميناء في العالم في عام 2017، وستساعد العديد من التحسينات في البنية التحتية في المملكة على زيادة تصنيفها”.

وأوضح أنه مع تطوير شبكة سكك حديدية متكاملة بين البلدين، من المرجح أن تزيد حصة المملكة من شحنات النقل والتفريغ خلال الفترة المقبلة.

وتابع: “نتوقع حدوث تحول كبير في نقل البضائع من الطرق إلى السكك الحديدية في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة.. هناك استثمار بقيمة 350 مليار دولار في البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ بين الآن وعام 2025″.

وتعكف المملكة على اتباع مجموعة من الخطط الحيوية لتطوير النقل والمجالات اللوجيستية التي تحتاج إلى بنية تحتية متطورة تتسع لاستيعاب مئات الآلاف من السفن والناقلات العملاقة بشكل دوري.