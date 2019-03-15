بعد خطوة المملكة والاتحاد الآسيوي الجريئة .. هل تنتقل عدوى الشجاعة لـ فيفا؟

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الاثنين الماضي إلغاء البث الحصري لقنوات Bein Sports القطرية في المملكة؛ وذلك بسبب بثها المخالف وعدم التزامها بالقوانين.

وأعطى اتحاد القدم الآسيوي مهمة عرض مباريات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا داخل المملكة للاتحاد السعودي لكرة القدم بعد إظهار الإثباتات والتي تُفيد بأن المملكة قادرة على عرض المباريات بجودة عالية ودقة مميزة.

وأصبح الآن لازمًا على الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يتعلم من خطوة المملكة والاتحاد الآسيوي لكرة القدم ويُثبت شجاعته ونزاهته، عن طريق إعادة النظر في تعاقداته مع شبكة قنوات بي إن سبورتس، خاصة أن تعاقداته مع القنوات القطرية يشوبها رائحة فساد وفقًا للوثائق السرية والتي أظهرتها صحيفة SUNDAY TIMES البريطانية.

وكانت تهم فساد طالت العديد من مسؤولي الفيفا بعد استقالة السويسري بلاتر من منصبه، حيث اتهم بالفساد المالي وإهدار المال العام للمؤسسة الكروية الأكبر في العالم مع الفرنسي جيروم فالكة الأمين العام السابق للفيفا واتُّهم الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق كذلك ببعض تهم الفساد المالي.

ويذكر أن صحيفة SUNDAY TIMES كانت عرضت وثائق تُدين قطر حينما عرضت 400 مليون دولار أمريكي على الاتحاد الدولي لكرة القدم وقت رئاسة السويسري جوزيف سيب بلاتر، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من إعلان الفائز باستضافة مونديال 2022.

كما اهتمت الصحيفة البريطانية بعرض أدلة ووثائق أخرى تُثبت فساد دولة قطر عندما قامت بدفع مبلغ مالي قدره 480 مليون دولار لشراء الحقوق التلفزيونية الخاصة بالمونديال.