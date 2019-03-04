بعد فيديو الوعكة الصحية.. السدحان يغرد معاتبًا ومطمئنًا

بعد فيديو الوعكة الصحية.. السدحان يغرد معاتبًا ومطمئنًا

2019/03/04
الساعة 4:46 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, مشاهير
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المواطن - الرياض

بعد يومين من تداول مقطع فيديو يظهر الفنان عبدالله السدحان على السرير الأبيض فيما يقوم الطبيب بمتابعة آثار عملية جراحية، عاد الفنان المحبوب للتغريد مجددًا ليطمئن محبيه.
وبكلمات ممزوجة بالمرح قال السدحان : “شكراً لكل من سأل شكراً لكل من اطمأن برسالة أو اتصال وكذلك شكراً لكل من قال : (ما أحد درى عنك) لأنه درى عني من خلال دخوله لحسابي.
وكان السدحان شارك متابعيه عبر تويتر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يستلقي على سرير المستشفى بينما كان الطبيب يعاينه مطمئنا جمهوره على صحته، وأوضح بأنه نشر هذا الفيديو منعاً لأي إشاعات يمكن تداولها لاحقاً عن حالته الصحية.
ولم يحدد السدحان سبب الوعكة التي ألمت به ولا نوعها.



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