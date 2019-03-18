بعد مباراة نصر حسين داي ضد الزمالك .. مكافآت ومفاجآت للاعبي الأبيض

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق هدفه في لقاء نصر حسين داي ضد الزمالك، والذي أقيم بالأمس ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وكانت مباراة نصر حسين داي ضد الزمالك انتهت بالأمس بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليصعد الزمالك كأول المجموعة الرابعة إلى دور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.

ويذكر أن مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، قرر بعد مباراة نصر حسين داي ضد الزمالك، تقديم مكافأة مالية لجميع لاعبي الفريق الأبيض قدرها 300 ألف دولار أمريكي، وذلك بعد التأهل لدور الثمانية في الكونفيدرالية.

وسيحصل كل لاعب في الفريق الأول على مكافأة مالية خاصة به خلال الفترة المقبلة قدرها 200 ألف جنيه مصري بعد التعادل السلبي في مباراة نصر حسين داي ضد الزمالك والعبور إلى دور الثمانية.

وبعد انتهاء مباراة نصر حسين داي ضد الزمالك، يستعد الفريق الأول لمواجهة نادي المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء الموافق العشرين من شهر مارس الجاري.

ويذكر أن مباراة نصر حسين داي ضد الزمالك كانت أقيمت على ملعب الخامس من يوليو في مدينة بُليدة الجزائرية، حيث كان الزمالك بحاجة للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل ضمان العبور لدور الثمانية.

وكان الفريق الأبيض سقط في فخ التعادل بمباراة نصر حسين داي ضد الزمالك في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات بهدف لكل فريق في لقاء كان أُقيم على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية.

وقبل إقامة مباراة نصر حسين داي ضد الزمالك، كان المدرب السويسري كريستيان جروس أكد أن التركيز والهدوء في اللعب سيُمكن الزمالك من العبور لدور الثمانية، وهو ما حققه الفريق الأبيض خلال مباراته مع نصر حسين داي.

ويحتل الزمالك حاليًّا صدارة الدوري المصري برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني، حيث يسعى الأبيض للفوز على المقاولون للانفراد بالصدارة ومستغلًّا نتيجته الإيجابية في مباراة نصر حسين داي ضد الزمالك.

ويتجه مجلس إدارة الزمالك خلال الفترة المقبلة وبعد مباراة نصر حسين داي ضد الزمالك لعدم معاقبة محمود عبدالمنعم “كهربا” والمغربي حميد أحداد بعدما دخل الأول في خلافات مع جماهير الزمالك، بينما غُرم الثاني ماليًّا بعد سخريته بالمنافس في لقاء الزمالك وجورماهيا الكيني في الكونفيدرالية.