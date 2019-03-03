بلدي الرياض يطلق جائزة متخصصة لمبادرات ساكني العاصمة

المواطن - الرياض

يعمل المجلس البلدي لمدينة الرياض على إطلاق جائزة متخصصة لتكريم وإبراز مساهمة المتفاعلين مع هموم الأمانة والخدمات البلدية بمدينة الرياض تحت مسمى “جائزة العملاء المتفاعلين”، وذلك وفي إطار العلاقة التكاملية مع شركائه من ساكني مدينة الرياض، تقديراً لجهودهم وتواصلهم الفعال وما يقدمونه من ملاحظات ومقترحات لتحسين وتطوير العمل البلدي في العاصمة.

وخصص بلدي الرياض الجائزة لتكريم ساكني الرياض الذين قدموا مبادرات جادة لخدمة المدينة، ومقترحات بناءة تسهم بشكل فعّال في رفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة، وسيكون تقييم المبادرات وفق مجموعة من المعايير المحددة، ومن أبرزها تكامل فكرة المبادرة واحتوائها على العناصر الرئيسة اللازمة لإطلاقها بشكل عملي مثل: الهدف، وأسلوب التنفيذ، ومتطلبات التنفيذ، ودقة وصفها.

من جانبه، أوضح الأستاذ خالد العريدي رئيس بلدي الرياض أن جائزة العملاء المتفاعلين تكريم للجهود المخلصة والمساهمات البناءة المقدمة من سكان الرياض للارتقاء بالخدمات البلدية، واستمراراً للشراكة المستمرة بين المجلس والمواطن، وتفعيلاً لهذه الشراكة نحو تطوير وتحسين الخدمات البلدية، كما أوضح الأستاذ عبدالعزيز الراجحي رئيس لجنة الجائزة أن المبادرات المقدمة يتعين أن توفر حلولا لمشكلات محددة بطريقة واقعية، حسب مستوى الخطورة التي تعالجها كل مبادرة ونطاقها الجغرافي مشيرا إلى تقييم مدى الاستفادة من التجارب العملية الناجحة التي استلهمتها تلك المبادرات محليا ودوليا ومدى ملاءمتها لواقع مدينة الرياض.

يذكر أن بلدي الرياض قد وفر رابطاً إلكترونياً للمشاركة في المسابقة: (هنا)، كما خصص البريد الإلكتروني [email protected] للتواصل المباشر والاستفسار عن بنود وشروط الجائزة.

علماً بأن آخر موعد للمشاركة في “جائزة العملاء المتفاعلين” سيكون في يوم الخميس الموافق 14 رجب 1440هـ.