بمقر اليونيسكو.. أمسية شعرية للأمير بدر بن عبدالمحسن تنظمها مسك الخيرية

المواطن - الرياض

وصل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن آل سعود إلى مقر اليونيسكو، مساء اليوم الخميس، حيث ستُقام أمسية “ناي” التي تنظّمها مسك الخيرية بالتعاون مع اليونيسكو في باريس.

وكان في مقدمة مستقبلي الأمير بدر بن عبدالمحسن، وزير الثقافة صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله آل سعود.

ومن المقرر أن يطلق مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية” بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو”، وبالتعاون مع مؤسسة بدر بن عبد المحسن الحضارية، في مقر “اليونيسكو” في باريس، أمسية شعرية خاصة بالأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن تحت عنوان “ناي”.

وسيلقي الأمير بدر بن عبد المحسن ما بين 12 و 14 قصيدة مع ترجمة مباشرة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وسط حضور دبلوماسي وثقافي عربي وعالمي، ومسؤولين في عدد من الدول الأعضاء بمنظمة “اليونيسكو”.

وتضم الأمسية معرضا فنيا يحتوي على لوحات فنية من لوحات الأمير بدر بن عبد المحسن الثقافية، في حين يشارك الفنان حسين الجسمي السفير فوق العادة للنوايا الحسنة، بمعزوفة فنية خلال الأمسية لأول مرة من على خشبة مسرح اليونيسكو.

ويأتي تنظيم هذه الأمسية امتداداً للشراكة بين مؤسسة مسك الخيرية ومنظمة اليونيسكو، التي تتضمن إقامة أنشطة مشتركة تعزز من الروابط الثقافية والفكرية بين السعودية ومنظمة اليونيسكو والعديد من الدول الأعضاء لديها، بهدف تعزيز حضور الثقافة السعودية دوليا.

كما يعكس تاريخ انعقاد هذه الأمسية وهو اليوم العالمي للشعر، أهمية خاصة في تقديم أحد أهم رواد الشعر السعودي، وإبراز تطور الحركة الشعرية في المملكة العربية السعودية، من على منصة المنظمة العالمية الرائدة في مجال الثقافة والأدب.