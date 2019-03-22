بومبيو يحذر من مخاطر حزب الله على أمن المنطقة واستقرارها

المواطن - متابعة

حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، خلال لقائه مسؤولين لبنانيين من مخاطر حزب الله على أمن المنطقة واستقرارها. وندد بومبيو بأنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار.

وبحث بومبيو المساعدات إلى لبنان وملفي النازحين والنزاع البحري مع إسرائيل.

كما أفاد بأن نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، دافع عن سلاح حليفه حزب الله أثناء لقائه به.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، في وقت سابق اليوم الجمعة، إلى لبنان، المحطة الأخيرة في جولته بالشرق الأوسط، حيث زار خلالها الكويت وإسرائيل.

ويأمل بومبيو في زيادة الضغط على حزب الله، لكنه قد يواجه مقاومة حتى من قبل الحلفاء المحليين لأمريكا، الذين يخشون أن يؤدي الضغط بقوة شديدة إلى رد فعل عنيف، ويعرض السلام الهش في هذا البلد للخطر.

ووصلت طائرة بومبيو اليوم الجمعة مسافرة عبر المجال الجوي القبرصي، حيث يحظر لبنان من الناحية الفنية في حالة حرب مع إسرائيل، الرحلات الجوية المباشرة من إسرائيل.