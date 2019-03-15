تأكيد إصابة مواطن سعودي ثان في هجوم نيوزلندا الإرهابي

المواطن - الرياض

أكدت السفارة السعودية في نيوزلندا وجود مواطن سعودي آخر بين المصابين في الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين أثناء صلاة الجمعة اليوم في مدينة كرايس تشيرش إضافة إلى المواطن الذي تم الكشف عنه في وقت سابق.

وأعربت السفارة عن بالغ أسفها وحزنها للاعتداء الإرهابي الأليم الذي وقع هذا اليوم في مدينة كرايس تشيرش وقدمت خالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وإلحاقاً لبيانها السابق تود السفارة الإفادة بأنها تلقت معلومات عن وجود مواطن آخر في المستشفى، وتم تكليف موظفين من السفارة لزيارة المصابين السعوديين في مستشفى كرايس تشيرش ومساعدتهم نفسياً والاهتمام بحالتهم، علماً بأن السفارة على تواصل دائم ومستمر مع السلطات النيوزلندية لمعرفة آخر المستجدات بشأن حالتهم.

وتجدد السفارة طلبها من المواطنين بعدم التردد في الاتصال بها على الأرقام المبينة في موقع السفارة إضافة إلى رقم الطوارئ: 0064275922211