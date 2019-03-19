تأهيل وتدريب السجناء والسجينات على الحرف والصناعات اليدوية

المواطن - الرياض

وقعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) والمديرية العامة للسجون برنامج العمل بين الطرفين وذلك صباح اليوم الثلاثاء بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبد المجيد البنيان ومدير عام السجون بالمملكة اللواء محمد الأسمري وعدد من الجهات ذات العلاقة.

وينص برنامج العمل المشترك على أن يقوم البرنامج “بارع” بإنشاء مراكز إبداع حرفي داخل الإصلاحيات وتدريب وتأهيل السجناء من الجنسين وتطوير قدراته في مجال الحرف والصناعات اليدوية تنظيم مشاركة الحرفيين والحرفيات من السجناء في الفعاليات التي ينظمها البرنامج، كما ينص برنامج العمل على توفير المدربين المتخصصين في صناعة الحرف والصناعات اليدوية المختلفة للمشاركة في تدريب السجناء في مراكز التدريب داخل السجون والإصلاحيات، وإعداد الحقائب التدريبية والبرامج التي تعتمدها المؤسسة في مجال الحرف والصناعات اليدوية، وكذلك تيسير التمويل للسجناء المتدربين بعد انتهاء محكومياتهم وتشجيع استثمارهم في الحرف لزيادة مساهمتها في الناتج اليدوي المحلي، دعم وتشجيع الجمعيات الخيرية واللجان الأهلية التطوعية للعناية بالسجناء في مجال الحرف والصناعات اليدوية، إشراك القطاع الخاص وفئات المجتمع المختلفة التي يتعاون معها البرنامج في تسويق منتجات الحرف والصناعات اليدوية التي ينتجها السجناء، وأيضاً ينص البرنامج على متابعة المتدربين السجناء من الحرفيين بعد انتهاء محكومياتهم لبدء مشاريع صغيرة وإيجاد فرص عمل لممارسة الأنشطة ذات العلاقة بالحرف والصناعات اليدوية، إدراج جميع الحرفيين والحرفيات من السجناء ضمن قاعدة بيانات الحرفين في كافة المناطق بعد انتهاء محكومياتهم.

كما نص برنامج العمل المشترك على قيام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” بتوفير المادة العلمية والمدربين المتخصصين للبرامج التي يتم الاتفاق عليها مع المديرية العامة للسجون في قطاع الإيواء السياحي، وتقديم ورشة تدريبية تستهدف العاملين بالفندق التابع للمديرية العامة لسجون بجدة، وكذلك تقديم ورش تدريبية لتوعية المساجين بالفرص الوظيفية السياحية والتي ستقدم في مراكز التدريب داخل السجون والإصلاحيات، كما ينص البرنامج على التعاون في حال طلب المساعدة في تقديم الاستشارات التدريبية لإقامه برامج متخصصة في قطاع السفر والسياحة لتأهيل المساجين للعمل في مجالات (حجوزات السفر والسياحة)، وأيضاً تقديم ورشة تدريبية للعاملين بالسجون لتنمية مهارات التعامل مع الزوار، ونص برنامج العمل المشترك قيام قطاع التراث العمراني بتوفير المعلومات والصور والدراسات حول المواقع التراثية.