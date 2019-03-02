تحذير لسالكي طريق الرين – بيشة: احذروا الغبار الكثيف

تحذير لسالكي طريق الرين – بيشة: احذروا الغبار الكثيف

2019/03/02
الساعة 6:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حذر أمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، وتحديدًا سالكي طريق الرين- بيشة، من الغبار.

وقال أمن الطرق: “يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا للغبار الكثيف الذي يشهده هذا الطريق بالمنطقة، والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية.. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان”.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار؛ ما يؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على منطقتي المدينة المنورة ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وعلى السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة (الليث والقنفذة).



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