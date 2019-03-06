تشغيل العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي بسعة 48 سريرًا

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أعلنت صحة عسير، أنه تم تشغيل قسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي بكامل سعته السريرية ليصبح 48 سريرًا بعد أن كانت 28 سريرًا، وذلك بعد عدة جهود مكثفة وإعادة توزيع القوى العاملة بالشكل الأنسب مع الدعم بكوادر إضافية، وهو ما أسهم بفضل الله في تقليص انتظار المريض في قسم الطوارئ للمرضى المحتاجين للعناية المركزة.

وأضافت أنه تم عمل مشروع خاص بقبول الحالات عالية الخطورة بعد إجراء العمليات، وذلك بتوفير سريرين خاصين بها؛ مما نتج عنه إلغاء تأجيل العمليات؛ بسبب عدم توفر سرير عناية في السابق بعد العملية، حيث تم تقليص إلغاء العمليات الكبرى بسبب عدم توفر عناية مركزة من 30% إلى صفر في المائة.

وأكدت صحة عسير أنه تم زيادة عدد التمريض للقسم من 75 ممرضًا وممرضة إلى 110 ممرضين وممرضات قابلة للزيادة، مع تجهيز العناية المركزة بأحدث الأجهزة اللازمة لزيادة جودة العناية بالمريض، حيث أصبحت العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي من أفضل العنايات بوجود طاقم طبي ذي كفاءة عالية؛ مما نتج عنه عمل جميع الإجراءات الطبية المعقدة مثل الاستعاضة عن الرئة بجهاز الأكسدة (ECMO)، وإجراء الغسيل الكلوي المستمر، وتركيب جميع القساطر وسحب السوائل المتراكمة في أي جزء من الجسم دون الحاجة لقسم الأشعة التداخلية، وعمل أغلب الإجراءات التشخيصية من أشعة تلفزيونية، ومتابعة كفاءة القلب والمؤشرات الحيوية.