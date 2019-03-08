تشيلسي ينتفض في الدوري الأوروبي .. والدفاع شعار ساري بمواجهة الإياب

المواطن - مروة نبيل

واصل تشيلسي الإنجليزي انتفاضته خلال الفترة الأخيرة، وحقق فوزًا كبيرًا ضد دينامو كييف على ملعبه “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وانتهت مباراة تشيلسي ضد دينامو كييف الأوكراني في الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوز البلوز بثلاثية دون رد، سجلها الإسباني بيدرو رودريجيز، البرازيلي ويليان، واللاعب الإنجليزي كالوم هودسون أودوي.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة تشيلسي ضد دينامو كييف في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، يوم الخميس المقبل، في أوكرانيا، لخطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور التالي.

ويأمل مدرب البلوز ماوريسيو ساري في مصالحة الجماهير، وحسم مباراة تشيلسي ضد دينامو كييف لصالحه، للاستمرار في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، والمنافسة على اللقب القاري.

وعلى الرغم من الفوز الكبير الذي حققه تشيلسي ضد دينامو كييف بالأمس، إلا أن ساري قرر الاعتماد على الدفاع بشكل أكبر في مواجهة إياب الدوري الأوروبي لكرة القدم، خوفًا من استقبال أهداف وتوديع البطولة.

وأكد ساري أن الفوز بثلاثية دون رد نتيجة جيدة، ولكنه سينتبه كثيرًا في مباراة تشيلسي ضد دينامو كييف المقبلة، والاعتماد على الدفاع أكثر من الهجوم، خاصة أنه سيواجه خصم صعب على أرضه ووسط جمهوره.