تصريح إنفانتينو وحلم الفيفا يكشف أكذوبة ملف قطر لاستضافة المونديال

المواطن - محمد سمعة

صرّح السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في وقت سابق أنه يخطط للسماح لدولتي الكويت وسلطنة عمان لاستضافة بعض مباريات كأس العالم عام 2022 مع قطر.

وذكرت صحيفة THE NEW YORK TIMES الأميركية أن إنفانتينو يود السماح للكويت وعمان باستضافة بعض من مباريات مونديال 2022 بسبب وجود خطة لديه بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم القادم من 32 منتخبًا إلى 48 منتخبًا.

وأشارت صحيفة NEW YORK TIMES إلى أن خطة إنفانتينو أربكت حسابات قطر خاصة أن الأخيرة أبدت استعدادها وقدرتها على استضافة المونديال بـ32 منتخبًا ولكن في الحقيقة، فإن إصرار إنفانتينو على رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 فريقًا أثبت أن الملف القطري غير صادق ولا يتمتع بالقدرة على مواكبة أي تغيير يحدث في المونديال.

ويرغب إنفانتينو منذ فترة طويلة في زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم لازدياد الدعاية للبطولة العالمية الأكبر والأشهر في كرة القدم، كما أن إقامة المونديال للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط جعله أكثر إصرارًا على رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48.

وكانت صحيفة THE SUNDAY TIMES البريطانية أظهرت وثائق تُدين قطر بعرض 400 مليون دولار للفيفا وقت رئاسة جوزيب سيب بلاتر وقبل 21 يومًا من إعلان هوية الفائز باستضافة مونديال 2022.

وأظهرت الصحيفة البريطانية وثائق أخرى تُثبت أن فساد قطر لم يتوقف عند هذا الحد بل استمر عندما دفعوا مبلغًا ماليًّا قدره 480 مليون دولار أميركي لشراء الحقوق التلفزيونية الخاصة بالمونديال.