خادم الحرمين يوجه بتسمية الطريق الرابط بين طريقي الملك خالد والجنادرية بـ طريق الأمير محمد بن سلمان
بعد توجيه خادم الحرمين بإطلاق اسم ولي العهد عليه

خادم الحرمين يوجه بتسمية الطريق الرابط بين طريقي الملك خالد والجنادرية بـ طريق الأمير محمد بن سلمان

2019/03/19
الساعة 4:11 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ أثناء اطلاعه على مشروع ” المسار الرياضي ” أحد مشاريع مدينة الرياض الأربعة الكبرى التي أعلن عن إطلاقها اليوم الثلاثاء 12 رجب 1440هـ، بتسمية الطريق الرابط بين طريق الملك خالد غرباً وطريق الجنادرية شرقاً، باسم ” طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” .
ويعد طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أحد أهم طرق مدينة الرياض الحيوية، ويمتد بطول 30 كيلو متر، ويقام على امتداده مشروع “المسار الرياضي ” الذي يضم مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وركوب الخيل، ومجموعة متنوعة من المنشآت الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية والبيئية والمواقع الاستثمارية .



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