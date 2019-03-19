خادم الحرمين يوجه بتسمية الطريق الرابط بين طريقي الملك خالد والجنادرية بـ طريق الأمير محمد بن سلمان

المواطن - واس

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ أثناء اطلاعه على مشروع ” المسار الرياضي ” أحد مشاريع مدينة الرياض الأربعة الكبرى التي أعلن عن إطلاقها اليوم الثلاثاء 12 رجب 1440هـ، بتسمية الطريق الرابط بين طريق الملك خالد غرباً وطريق الجنادرية شرقاً، باسم ” طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” .

ويعد طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أحد أهم طرق مدينة الرياض الحيوية، ويمتد بطول 30 كيلو متر، ويقام على امتداده مشروع “المسار الرياضي ” الذي يضم مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وركوب الخيل، ومجموعة متنوعة من المنشآت الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية والبيئية والمواقع الاستثمارية .