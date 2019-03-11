تعليم الرياض يطلق أولى مبادرات تعلم الصينية على مستوى المملكة

المواطن - الرياض

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض مبادرتها الأولى على مستوى المملكة، من خلال دورات تدريب تعلم اللغة الصينية للبنين والبنات في أندية الحي ومراكز الحي المتعلم في الفترة (3 رجب حتى 28 رجب 1440 هـ الموافق 10 مارس حتى 4 أبريل 2019)، برعاية المدير العام حمد بن ناصر الوهيبي وحضور مساعده للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، وعدد من المشرفين والإداريين والإعلاميين.

وتصدّر وسم (#تعليم الرياض يدرب الصينية) ووسم (#教育利雅得教学中文) شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، تزامنًا مع انطلاق الدورات، وشهد تفاعلًا من المجتمع التعليمي والتربوي، باعتبارها مبادرة وخطوة إيجابية قبيل إدراج اللغة الصينية في مناهجنا.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي إن الدورات جاءت انطلاقًا من الرؤية الاستراتيجية الحكيمة للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لإدراج اللغة الصينية ضمن المناهج الدراسية، وتفاعل معها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الذي أكّد أن “الدول المتقدمة تعتمد في تعليمها لغتين أو أكثر، إضافة إلى لغتها الأم، وحان الوقت من أجل إدراج اللغة الصينية في المناهج ليكون تعليمنا مواكبًا لتلك التوجهات، وقد اختيرت اللغة الصينية من منطلق قوة الصين الاقتصادية وشراكتها الاستراتيجية للمملكة”.

وأضاف الوهيبي، “المجتمع شغوف ومستجيب لدعوة القيادة للتعامل مع اللغة الصينية والأخذ بجدية في العمل على التهيئة لهذا المجتمع لتقبلها، ودخولها مادة يتعلمها الطلاب ليكتسبوا منها معرفة مهمة جدا وننفتح على مجتمع نحن في حاجة إلى الانفتاح عليه والتعرف على ما لديه من ثقافة ومعرفة، إضافة إلى ما لديه من صناعات نحن في أمس الحاجة إلى أن نستفيد منها في تطور هذا الوطن بقيادة أبنائه”.

وبين المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، “حرصنا أن يكون المدرب أحد أبنائنا السعوديين الخريجين في بكالوريوس اللغة الصينية حتى يستطيع التعامل مع المتدربين بشكل مباشر، يسألهم ويتجاوبون معه، ونتوقع مستقبلا أن يكون أبناؤنا أكثر حرصًا وإقبالًا في التعلم الذاتي وأيضًا في الالتحاق بدورات متعددة”.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أعلنت في وقت سابق بدء التسجيل في دورة أساسيات تعلّم اللغة الصينية، بمعدل يومين في الأسبوع، في أندية مدارس الحي في الرياض ومراكز الحي المتعلم، وأكّد المدير العام حمد الوهيبي أن “إدارة تعليم الرياض لن تتوانى في الإعداد والتخطيط والتنفيذ لكل ما يسهم في تقدم التعليم في المملكة، حتى تحقق رؤية ولي العهد في أن يصبح تعليمنا ضمن أفضل 30 إلى 20 نظاماً تعليمياً على مستوى العالم”، داعيًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأن يجعلهما ذخرًا وعونًا للوطن والمواطن.