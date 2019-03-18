تقليص نفوذ عائلة بن لادن في إعادة هيكلة المجموعة

المواطن - الرياض

أظهرت وثيقة تقليص نفوذ عائلة بن لادن في شركة الإنشاءات التي تحمل اسمها، وذلك في إطار إعادة هيكلة تأتي عقب حملة شنتها المملكة على الفساد.

وتقرر تعيين رجل الأعمال خالد نحاس رئيسًا لمجلس إدارة مجموعة بن لادن العالمية القابضة المؤسسة حديثًا، والتي ستملك شركة الاستدامة القابضة، التابعة لوزارة المالية، 36.22 بالمائة فيها، بينما ستحوز شركة بن لادن للتطوير والاستثمار التجاري 63.78 بالمائة، بحسب وكالة “رويترز”.

وتكشف الوثيقة الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار عن تمثيل أخوين فقط من العائلة، هما سعد وعبدالله بن لادن، في مجلس الإدارة الجديد المكون من 9 أعضاء، في خروج عن السيطرة الحصرية للعائلة على شركتها السابقة مجموعة بن لادن.

ومن بين أعضاء مجلس الإدارة الآخرين في الكيان الجديد، رجال أعمال سعوديون كبار من ذوي الخبرة في بعض أنجح شركات المملكة، مثل عملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية، ومنتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وجبل عمر للتطوير العقاري.

وأبلغ مصدران مطلعان “رويترز” أيضًا أن كلاوس فروليش المدير المالي لمجموعة بن لادن استقال عقب إعادة الهيكلة.

وكانت الشركة عينت فروليش، المصرفي السابق في مورجان ستانلي، في 2016 لمساعدتها في اجتياز أزمة أوقد شرارتها انهيار رافعة بناء بالمسجد الحرام في مكة.

كان وزير المالية محمد الجدعان أبلغ رويترز في ديسمبر الماضي أن مجموعة بن لادن سيصبح لها ”مجلس إدارة طبيعي“ قريبًا بأعضاء من العائلة وممثلين عن ملكية الحكومة بعدما قامت لجنة من 5 أعضاء بإعادة هيكلة حوكمتها.

وترأس هذه اللجنة عبدالرحمن الحركان الرئيس التنفيذي السابق لدار الأركان للتطوير العقاري التي مقرها الرياض، وهو ليس عضوًا في مجلس إدارة الشركة الجديدة.

وترك الجدعان المجال مفتوحًا لإمكانية إدراج شركة بن لادن في نهاية المطاف في سوق الأسهم.