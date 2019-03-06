تمكين للتقنيات تقدم حلولها لتخفيض التكاليف الحكومية وزيادة الإنتاجية في جارتنز 2019

المواطن - الرياض

تشارك شركة تمكين للتقنيات في معرض ومؤتمر جارتنر/آي تي إكسبو 2019، بتقديم نماذج من أعمالها وخدماتها التي تقدمها للجهات الحكومية في المملكة، ومنها الحلول ذاتية الاستدامة للجهات الحكومية، لتعزيز الاستدامة المالية لها، وتلقي الضوء في المعرض على حلولها المبنية على المنتجات المفتوحة المصدر، مثل (حلول التقييم الذاتي) و(حلول إصدار التراخيص) (حلول أداة الاستراتيجية) وغيرها.

ويقدم الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور محمد الشيبي محاضرة عن فلسفة شركة تمكين للتقنيات في الشراكة الفاعلة مع القطاع العام من خلال تمكين التنمية المستدامة للحلول التقنية وتفعيل استخدام الحلول الرقمية المبنية على البرمجيات مفتوحة المصدر، مع استعراض بعض الأمثلة التي قامت تمكين للتقنيات بتصميم وتطوير وتشغيل عدد منها بطريقة مستدامة لعملائها مثل (أجير) و(مساند) وبعض الخدمات في منصة (صحة).

وسيتخلل المعرض عددٌ من الاتفاقيات والشراكات التي سيتم تفعيلها مع عدد من الشركاء التقنيين، بهدف توفير أفضل الخدمات والدعم لعملائنا من القطاع الحكومي.

ويأتي تركيز الشركة على تطوير الحلول التقنية المبنية على المنتجات المفتوحة المصدر دعماً لتوجه المملكة في تعزيز المحتوى الوطني ودعم جهود المملكة في توطين تقنية المعلومات، وذلك من خلال تشجيع صناعة برمجية محلية تعتمد على البرامج المفتوحة المصدر، وتوفر على الجهات الحكومية مبالغ مالية كبيرة من خلال تقليل الاعتماد على تراخيص البرامج التجارية.

يذكر أن شركة تمكين للتقنيات شركة سعودية حكومية مملوكة لصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة تكامل القابضة، إذ تأسست في عام 2013م برؤية طموحة، بأن تصبح الشريك التقني المفضل لدى القطاع الحكومي من خلال الالتزام بتقديم أفضل الحلول التقنية المبتكرة إلى القطاع الحكومي، وذلك عن طريق الاعتماد على أفضل المواهب والكفاءات السعودية في مجال تقنية المعلومات.