تنبيه من هطول أمطار رعدية على الباحة.. تستمر حتى هذا الموعد

تنبيه من هطول أمطار رعدية على الباحة.. تستمر حتى هذا الموعد

2019/03/18
الساعة 10:21 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الباحة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الباحة تشمل مدينة الباحة، ومحافظة المندق، والعقيق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة، مفيدةً أنها هذه الحالة المطرية تبدأ الساعة الواحدةً ظهراً وستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين عدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ،الطائف) فيما تأثر العوالق الترابية و الأتربة المثارة على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة).



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