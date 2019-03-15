توجيه من فيصل بن سلمان باستبعاد مشارك بإحدى فعاليات أبا الدود وتواجد الأمر بالمعروف

المواطن - المدينة المنورة

وجه أمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان، باستبعاد أحد المشاركين بإحدى الفعاليات في أبا الدود شمال المنطقة من المشاركة نهائيًّا بعد ثبوت مخالفته.

كما وجه أمير المدينة المنورة بتواجد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهات ذات العلاقة طيلة أيّام الفعالية؛ لضمان عدم تكرار مثل تلك المخالفات.

وأعلنت إمارة المدينة أنه تم التحقق مما تم تداوله من تجاوزات غير مرخص لها، حيث تبين صدور مخالفة من أحد المشاركين، حيث تم استبعاده وأخذ التعهد اللازم على المنظم بأهمية التقيد بتنظيم الفعالية وفق الأنظمة واللوائح.