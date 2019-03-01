تويتر يختبر ميزة تزيل الحرج عن مستخدميه

المواطن - متابعة

يعكف موقع تويتر على تطوير ميزة جديدة تتيح إمكانية إخفاء التعليقات على التغريدات مع الإبقاء على إمكانية عرض التغريدات المخفية.

وأبقت الشركة على خيار إظهار التغريدات المخفية، والذي يتيح لباقي المستخدمين الضغط عليه لمعرفة كل التغريدات ضمن السلسلة، سواء التي تعود إلى صاحب التغريدة الرئيسية أو لبقية المستخدمين.

يشار إلى أن تويتر لم تبدأ حتى الآن اختبار هذه الميزة بين مستخدميها، وهو ما يعني أن هذه الميزة لم تصل إلى جميع المستخدمين، خاصة مع وجود مخاوف من إساءة استخدامها من قبل بعض السياسيين وأصحاب الرأي والمؤثرين، الذين قد يخفون تغريدات معارضيهم، على الرغم من وجود خيار عرض الردود المخفية.