تيريزا ماي تخسر.. العموم البريطاني يرفض اتفاقًا معدلًا للخروج من الاتحاد الأوروبي

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رفض مجلس العموم البريطاني الموافقة على اتفاق معدل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ودعا زعيم حزب العمال جيرمي كوربن نواب حزبه إلى رفض الاتفاق المعدل، قائلًا: “لم يتغير شيئًا جوهريًّا في اتفاقية البريكست التي رفضها البرلمان في يناير الماضي”.

وقال زعيم حزب العمال البريطاني: إن اتفاق بريكست “ميت”، ويجب التوصل إلى اتفاق يمكن التفاوض عليه، مشددًا على أنه سيتم تقديم خطة جديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، أكدت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن الحكومة تعمل على خروج منظم من الاتحاد الأوروبي.

ورفض النواب البريطانيون الاتفاق المعدل بـ391 صوتًا مقابل 242.

وقال متحدث أوروبي لـ”رويترز”: إن رفض البرلمان البريطاني لاتفاق الخروج يزيد بشدة احتمال حصول البريكست من دون اتفاق.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نجحت بانتزاع تنازلًا من بروكسل يقضي بإدخال تعديلات قانونية ملزمة بشان البريكست.