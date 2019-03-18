جامعة الملك سعود تكرم 113 من الطلاب والطالبات المتميزين

المواطن - الرياض

كرمت عمادة السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود، اليوم الاثنين، الطلاب والطالبات الأكثر تميزًا وفق المعايير التي وضعتها العمادة ضمن مبادرة “التميز حياة”، وذلك بحضور أولياء أمور الطلاب والطالبات.

وأكد عميد السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي أن الطلبة المكرمين جميعهم متفوقون، ومن الحاصلين على المعدل التراكمي كاملًا، بالإضافة إلى انضباطهم المتميز بين زملائهم، معبرًا عن فخره وزملائه بتكريم نخبة من الطلبة المتميزين.

وقال الجريوي: ونحن نحتفل اليوم بتكريم طلبتنا المتميزين لنتقدم بالشكر والتقدير لأسرهم الذين كان لهم الفضل بعد توفيق الله في تحقيقهم للتميز، فهنيئًا للجميع بهذا التميز الذي تنشده العمادة وذلك سعيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وبعد ذلك ألقى وكيل العمادة للخدمات الطلابية، الدكتور مخلد العنزي، كلمته التي قال فيها: إنه تم اختيار المكرمين وفقًا لعدد من المعايير، وهي أن المعدل التراكمي للطالب 5 من 5، والغياب عن المحاضرات أقل من 5%، بالإضافة إلى أن لا يكون ارتكب أي من المخالفات لدى لجنة النظام بالعمادة، وكذلك احترام الطالب لأنظمة الجامعة الأمنية والمرورية؛ بحيث لا يوجد للطالب أي نوع من أنواع المخالفة بهذا الخصوص، وكذلك احترام الأنظمة الجامعة من الناحية السلوكية؛ بحيث لا يوجد للطالب أي مخالفة لدى وحدة الإرشاد الطلابي بهذا الخصوص من ناحية الالتزام بالسلوك والزي والمظهر اللائق.

من جهته، أكد المشرف على وحدة شؤون الطلاب، خالد الحازمي، أن مبادرة “التميز حياة” في جامعة الملك سعود جاءت انطلاقًا من حرص جامعة الملك سعود ممثلة في عمادة السنة الأولى المشتركة على تحفيز الطلبة على التميز العلمي والسلوكي، حيث أقامت وكالة الخدمات الطلابية بالعمادة ممثلة في وحدة شؤون الطلاب حفل لتكريم الطلبة المتميزين علميًّا وسلوكيًّا تحت مظلة مبادرة “التميز حياة” للعام الخامس على التوالي.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم المتميزين بحضور أولياء أمورهم، فيما حضر الحفل منسوبو العمادة، كما حضر الحفل أولياء أمور الطلبة المحتفى بهم.