جمعية القلب تنظم مؤتمرها الـ30 غدًا بمشاركة 415 متحدثًا وخبيرًا

المواطن - الرياض

يناقش 415 متحدثاً وخبيراً في طب وجراحة القلب والأوعية الدموية أحدث ما توصل إليه الطب في أمراض وعلوم وجراحة القلب بالشراكة مع أعرق الجمعيات العلمية العالمية المختصة بأمراض القلب وذلك خلال فعاليات مؤتمر جمعية القلب السعودية هذا العام في دورته الثلاثين الذي تنظمه الجمعية يوم الخميس المقبل في فندق كراون بلازا الواقع في مدينة الرياض.

وأوضح رئيس جمعية القلب السعودية الدكتور هشام الفالح أن المؤتمر سوف يتحدث فيه 240 متحدثاً من المملكة العربية السعودية و25 متحدثاً دولياً من ست قارات.

وقال الفالح إن المؤتمر سوف يشتمل على 73 محاضرة تشمل تقديم 6 ورش عمل بين مختلف مجاميع العمل التابعة للجمعية والجمعيات الدولية مثل الكلية الأمريكية للقلب (ACC)، الجمعية الأوروبية للقلب (ESC)، مجموعة مستشفيات هيوستن ميثودست للرعاية الصحية (HMG)، كليفلاند كلينك (Cleveland Clinic)، الجمعية الأمريكية لطب القلب النووي(ASNC)، الجمعية الأوروبية لتصوير القلب والأوعية الدموية (EACVI) وغير ذلك.

كما يشمل المؤتمر أكثر من 67 محاضرة علمية في 17 تخصصاً دقيقاً من تخصصات القلب.

كما سيتم استعراض ٨٩ ورقة علمية تعكس أبحاث علمية محلية وعالمية في كل ما يخص علوم وأمراض القلب.

وأوضح الفالح أن المؤتمر يناقش عدد من المحاور منها (الخدمات الصحية الإلكترونية في مجال الرعاية القلبية الوعائية) حيث سيعكس هذا المحور في البرنامج العلمي وفي الجلسة الرئيسية، حيث سيتحدث ثلاثة من كبار الخبراء في الرعاية الصحية الإلكترونية عن التطبيقات الحالية والمستقبلية للخدمات الإلكترونية في الرعاية القلبية والصحية بصفة عامة ومترتبات التقنيات الجديدة على سوق العمل في الرعاية الصحية.

وقال الفالح إن ما يميز المؤتمر هذا العام استضافة جمعية القلب السعودية للمنتدى الخامس للجمعية السعودية لأمراض القلب التداخلي (SACIS) مشاركاً معها في هذا الحدث العلمي المميز.

وتوقع الفالح أن يستوعب المؤتمر أكثر من 5500 مشارك من العاملين في مجال طب القلب وأمراض الأوعية الدموية من الراغبين في حضور المؤتمر والاستفادة مما يطرح فيه من أوراق عمل تقدم في 7 قاعات ضخمة للمحاضرات يومياً وبشكل متزامن.