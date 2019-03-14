جوال يتلقى سهمًا قاتلاً عِوضًا عن مالكه

المواطن - متابعة

بالرغم من كثرة حوادث الموت التي يكون الجوال سبباً فيها، إلا أن الهاتف المحمول ساهم في إنقاذ حياة أحد الأشخاص كاد أن يُقتَل برمية من سهم مباغت.

الواقعة التي حدثت في أستراليا تشير تفاصيلها إلى أن رجلاً واجه الموت على يد مسلح بقوس وأسهم أمام منزله، إذ اخترق سهم أطلقه المسلح هاتفه المحمول الذي كان يمسكه لتصوير الواقعة.

وكان الرجل، الذي يبلغ من العمر 43 عاماً، عائداً إلى منزله، يوم الأربعاء، فوجد رجلاً مسلحاً يعرفه في انتظاره خارج المنزل في بلدة نيمبن الصغيرة على الساحل الشرقي لأستراليا، جنوبي برزبين.

وذكرت الشرطة في بيان أن الرجل رفع هاتفه المحمول لالتقاط صورة للمسلح الذي رفع عندها قوسه وكان مستعداً لإطلاق السهم.

وفي وقت لاحق تم القبض على الجاني وتقديمه للمحاكمة.