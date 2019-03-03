جوجل: تطبيق أبشر باقٍ

المواطن - الرياض

ردت شركة جوجل على مطالبات عدد من النواب الأمريكيين بشأن حذف تطبيق “أبشر” من جوجل بلاي، مؤكدةً أنها راجعت تفاصيل التطبيق ووجدت أنه لا يخالف أيًّا من اشتراطات المتجر.

وأكدت جوجل أن أبشر سيبقى متاحًا عبر جوجل بلاي للتحميل والاستخدام.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قد صرح في وقت سابق ردًّا على مزاعم كون أبشر أداة رقابية، بأن ذلك يأتي في محاولة لتعطيل الاستفادة من أكثر من 160 خدمة إجرائية مختلفة يوفرها التطبيق لكافة شرائح المجتمع بالمملكة من مواطنين ومقيمين بمن فيهم من النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين تمثل الخدمات الحكومية الإلكترونية وسيلة أساسية ومباشرة لهم لتنفيذ الإجراءات الخاصة بهم بأي وقت ومن أي مكان.