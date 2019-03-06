حساب المواطن : الأحد المقبل صرف دعم الدفعة 16

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وقال حساب المواطن إنه سيتم صرف الدفعة الـ 16 في تاريخ 10 مارس الجاري، أي بعد 4 أيام ومن المقرر أن يوافق الأحد المقبل.

ويوم أمس دعا حساب المواطن المواطنين للتسجيل للاستفادة من الدفعة القادمة من الدعم لشهر إبريل عبر الرابط التالي: هنا

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.