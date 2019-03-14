حساب المواطن .. هنا رابط استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ دعم الدفعة 16

المواطن - الرياض

أعلن حساب المواطن⁩ بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 16 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: هنا

وكان برنامج حساب المواطن أودع الأحد الماضي 2.5 مليار ريال لدعم مستفيدي الدفعة الـ16 لشهر مارس من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة عن الدفعة السابقة 16.6 مليون ريال.

ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، فيما يشدد البرنامج على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يومًا؛ لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة إبريل القادم عبر الرابط التالي (هنا).