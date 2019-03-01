حمزة بن لادن .. ورث الإرهاب عن والده فرصدت أمريكا مليون دولار ثمنًا لرأسه

المواطن - الرياض

يمثل إعلان السلطات الأميركية، عن مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقال حمزة بن لادن ابن زعيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن مرحلة مهمة من تضييق الخناق على التنظيم الإرهابي الأخطر.

وحمزة بن لادن من مواليد عام 1989 أو 1991 في قندهار وقتل شقيقه خالد بن لادن في عام 2011 في الغارة التي أسفرت عن مقتل والده.

وتشير الوثائق التي ضبطتها القوات الأمريكية في مخبأ أسامة بن لادن إلى أن حمزة بن لادن تدرب على صنع واستخدام المتفجرات، وأنه أبدى منذ صباه الباكر رغبة في الالتحاق بصفوف الجهاديين.

وحدا ذلك بمحللي أجهزة الاستخبارات إلى الاعتقاد بأن ابن لادن عمل على إعداد نجله الأثير حمزة لخلافته في زعامة الشبكة الإرهابية خاصة وأن اللقب الذي يطلقه عليه أنصاره هو ولي عهد الجهاد.

ظهور حمزة بن لادن في مقطع مرئي في عام 2005 ضمن قوة من مقاتلي طالبان استهدفت جنوداً باكستانيين في وزيرستان الجنوبية رجح أن يكون هو الخليفة المنتظر للتنظيم الإرهابي وتوالى هذا الظهور عدة مرات فيما بعد.

وظهر حمزة بن لادن في مقطع مصور بعد مقتل والده يدعو فيه مقاتلي القاعدة لنقل المعركة من كابول وغزة وبغداد إلى واشنطن ولندن وباريس وتل أبيب ما يؤكد الاعتقاد الشائع بأن والده سهر على تدريبه ليتولى زعامة التنظيم الإرهابي بعد وفاته.

ومنذ عامين، صنفت الولايات المتحدة حمزة بن لادن الذي يسود اعتقاد بأنه يبلغ من العمر 30 عاما، إرهابيًا دوليًا. وتزوج حمزة بن لادن ابنة الإرهابي المصري محمد عطا الذي اختطف إحدى طائرات الركاب الأربع التي استخدمت في هجمات 11 سبتمبر 2001 وصدمها في أحد برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك. ولا يعرف أحد أين يقيم حمزة بن لادن وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية والأمن، مايكل إيفانوف “نعتقد أنه موجود ربما في (منطقة) الحدود الباكستانية الأفغانية، وربما يعبر إلى إيران. لكن يمكن أن يكون في أي مكان آخر في جنوب آسيا الوسطى”.