خاص لـ”المواطن”: لاعب الهلال ينتظم في معسكر الأخضر بعد مواجهة أُحد

خاص لـ”المواطن”: لاعب الهلال ينتظم في معسكر الأخضر بعد مواجهة أُحد

2019/03/21
الساعة 9:21 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” من مصادر خاصة أن ناصر الدوسري متوسط ميدان الهلال، سينتظم في معسكر المنتخب الأولمبي بعد مواجهة فريقه ضد أُحد السبت، في مؤجلة من الجولة 24 ضمن مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان مدرب المنتخب الأولمبي سعد الشهري قد استدعى 23 لاعباً لخوض غمار تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي تستضيفها السعودية غداً الجمعة، حيث يسعى الأخضر لتجاوز المجموعة الرابعة التي تضم الإمارات ولبنان والمالديف، والتأهل لكأس آسيا في تايلاند 2020.

وسيكون بإمكان ناصر الدوسري المشاركة بداية من اللقاء الثاني ضد لبنان الأحد، فور نهاية لقاء الهلال وأحد.



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