دوري أبطال آسيا .. #الهلال يُسقط العين في عقر داره بهدف الشلهوب

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الهلال في تحقيق فوز مهم على حساب نادي العين الإماراتي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

بدأ الشوط الأول في مباراة الهلال والعين بضغط هجومي من قبل الفريقين، حيث اجتهد كل منهما لمحاولة مباغتة الآخر وافتتاح التسجيل في اللقاء.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول من مباراة الهلال والعين لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني كان الأداء والسيطرة هلالية بامتياز؛ حيث لم يظهر نادي العين في الكثير من المناسبات؛ مما أعطى الهلال الفرصة لمحاولة تسجيل الهدف الأول.

ونجح النجم محمد الشلهوب في إحراز الهدف الهلالي الوحيد في المباراة في الدقيقة الخامسة والستين عبر تصويبة مخادعة لخالد عيسى حارس مرمى نادي العين.

وأهدر الهلال فرصًا عديدة؛ حيث كان من الممكن أن تكون النتيجة ثلاثة أهداف دون رد للزعيم، بعدما ارتطمت كرة لكارلوس إدواردو بالعارضة وارتطمت كرة كذلك للفرنسي جوميز بالعارضة للمرة الثانية.

انتهت المباراة بفوز الهلال بهدف دون رد، ليقتنص الزعيم ثلاث نقاط غالية من ملعب هزاع بن زايد معقل نادي العين الإماراتي، بينما تجمد رصيد العين عند صفر من النقاط.