دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. #النصر يهزم #الاتفاق في مباراة مجنونة

المواطن - محمد سمعه

انتزع نادي النصر فوزًا ثمينًا من أنياب نادي الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين، في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومنذ بداية الشوط الأول من مباراة النصر والاتفاق بدأت الإثارة والتشويق، حيث سجل اللاعب عبد الرزاق حمدالله هدفًا للنصر، ولكن تم إلغاؤه بعد عودة الحكم لتقنية الـVAR.

ونجح نادي الاتفاق في تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب رامون أرياس في الدقيقة السابعة والعشرين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة النصر والاتفاق بتقدم الأخير بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني نجح نادي الاتفاق في تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب فيليب كيش في الدقيقة الـ56.

وبدأ أداء نادي الاتفاق يتراجع؛ مما أعطى الفرصة لنادي النصر للعودة في المباراة عبر اللاعب عبد الرزاق حمدالله، والذي سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ70.

وتمكن اللاعب فهد الجميعة من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ89.

واستمرت الإثارة ولم تنتهِ؛ حيث سجل اللاعب عبد الرزاق حمدالله الهدف الثاني له ولنادي النصر بالدقيقة الـ98، وسط اعتراضات من لاعبي الاتفاق تسببت في طرد اللاعب المصري حسين السيد من نادي الاتفاق.

وانتهت مباراة النصر والاتفاق على ملعب الملك فهد الدولي بفوز النصر بثلاثية مقابل هدفين، ليُصبح رصيد العالمي بعد الفوز 52 نقطة وبفارق 3 نقاط عن نادي الهلال المتصدر.

أما رصيد الاتفاق فتجمد عند 28 نقطة في المركز التاسع.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الاتفاق سجله اللاعب : رامون أرياس في الدقيقة 27 النصر 0 : 1 الاتفاق #النصر_الاتفاق pic.twitter.com/1qDL3Yc19M — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 8, 2019

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الاتفاق سجله اللاعب : فيليب كيش في الدقيقة 56 النصر 0 : 2 الاتفاق #النصر_الاتفاق pic.twitter.com/78qeTSv9cZ — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 8, 2019

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 70 النصر 1 : 2 الاتفاق #النصر_الاتفاق pic.twitter.com/iDTNDo6GEo — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 8, 2019

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب : فهد الجميعة في الدقيقة 89 النصر 2 : 2 الاتفاق #النصر_الاتفاق pic.twitter.com/Qhcd0ecGkG — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 8, 2019

🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 8+90 النصر 3 : 2 الاتفاق #النصر_الاتفاق pic.twitter.com/E2tcqDaNdJ — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 8, 2019