رئيس #الأهلي : مجبورون على استخدام هذين اللاعبين

المواطن - محمد سمعه

قال عبدالله بترجي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن المدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي مدرب الفريق اضطر لتسجيل المدافع البرازيلي أديلان سانتوس في قائمة الفريق للبطولة الآسيوية بدلًا من تسجيل الروماني نيكولاي ستانسيو.

وتحدث بترجي بعد مباراة الأهلي والاتحاد قائلًا: بالطبع كنت أتمنى الفوز على الاتحاد لأن هذه المباراة كانت مهمة لنا وكنا نريد الفوز لتحسين أوضاعنا.

وتابع بترجي: المدرب فوساتي اضطر إلى تسجيل اللاعب أديلان سانتوس في قائمة الفريق للبطولة الآسيوية، لأن الأهلي يعاني من إصابات في خط الدفاع، دخلنا البطولة بثلاثة مدافعين ولهذا الأهلي مجبور على استخدام سانتوس والتشيلي باولو دياز في خط الدفاع، وخلال الفترة المقبلة سيعمل المدرب على تطوير أداء سانتوس والذي يُعاني من البطء قليلًا.

وأضاف رئيس الأهلي: إدارة النادي لم تُقصر وحسب الإمكانيات والتي نملكها نجحنا في إبرام الصفقات المطلوبة للفريق وأرى أن الأهلي لا يزال بحاجة للاعبين محليين أكثر من المحترفين الأجانب.

وأكمل بترجي حديثه قائلًا: اللاعب جوزيف دي سوزا لا يزال مُصابًا وهو ذهب إلى البرازيل للعلاج بجانب أسرته، وهو كان طلب منا اللعب مع فاسكو دي جاما البرازيلي لتجهيز نفسه لمباريات الأهلي، لكن الجهاز الفني رفض خوفًا من تعرضه لأي إصابة خلال الفترة المقبلة.